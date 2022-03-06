سفير أوكرانيا السابق لدى واشنطن: أنا على قائمة القتل الروسية

علق سفير أوكرانيا السابق في الولايات المتحدة فاليري تشالي، على الحرب الدائرة في بلاده، داعيا الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لـ"معاقبة روسيا" على عمليتها العسكرية الواسعة.

وقال تشالي الذي شغل منصب سفير أوكرانيا لدى الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2019، إنه مدرج في قائمة المطلوب قتلهم من قبل الروس، وإن "أميركا والرئيس جو بايدن أمام فرصة تاريخية لتولي قيادة العالم والدفاع عنه".

وأضاف في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "نثق ببايدن. نريدك أيها الرئيس أن تكون زعيما للعالم".

واعتبر تشالي أن "أفضل الطرق لمعاقبة روسيا لا تتمثل في خنق اقتصادها، لكن من خلال مواجهة عدوان فلاديمير بوتن بقوة عسكرية".

وتابع الدبلوماسي الأوكراني: "أكثر العقوبات فعالية على روسيا هي إمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية، بما في ذلك المعدات المتطورة المضادة للصواريخ والطائرات".

وأوضح تشالي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي للأزمات الأوكرانية، أن الجنود الأوكرانيين "مستعدون للقتال لأسابيع وشهور إذا لزم الأمر"، حيث "لا خيار أمامنا لأننا إن فقدنا أرضنا سنصبح عبيدا للروس".