نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات تغيير لون السيارة في السعودية 2022 وماهى الخطوات الخاصة بتغيرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يشعر الكثير منا بالملل تجاه لون السيارة الخاصة به، مما يدفعه ذلك إلى محاولة القيام بتغيير لونها.الأمر الذي يجعل الكثير يعتقد أن أمر تغيير لون السيارة في غاية السهولة ويمكن تغييره في أي وقت كان دون شروط أو إجراءات لكن هذا الاعتقاد خاطئ تماما فإذا أردت تغيير لون سيارتك فهناك عدة إجراءات عليك باتخاذها أولا.

إجراءات تغيير لون السيارة في السعودية 2022

هناك بعض الإجراءات يتم أخذها في البداية في هيئة المرور لدى المملكة العربية السعودية.في البداية من الضروري أن تذهب إلى إدارة المرور، وبالتحديد مركز المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية.الخطوة التالية عليك الحصول على نموذج يسمى بنموذج الطلب، وقم بتقديمه للجهة الخاصة حتى تتمكن من القيام بفحص السيارة.لن تتمكن من الحصول على توقيع هذه الجهة إلا بعد القيام بفحص السيارة جيدا.عليك القيام بمليء النموذج الخاص بهذه الإجراءات، ومن الضروري أن يحضر مالك السيارة بنفسه. وإن لم يتمكن المالك من الحضور، فيمكن حضور من ينوب عنه لكن من الضروري إحضار ما يثبت أن مالك السيارة يريد ذلك.

ضرورة إحضار جميع الأوراق الخاصة بالسيارة، في حالة أن المتقدم غير سعودي فيجب عليه إحضار أوراق الإقامة الخاصة به. وإذا كان سعودي الأصل فعليه أن يقوم بإحضار نسخة من الأحوال الشخصية، ومن ثم البدء في نقل السيارة للمكان الخاص بتغيير اللون. القيام بتعديل الاستثمار باللون الجديد، وذلك بعد إتمام عملية تغيير اللون كما يريد المتقدم، وإحضار الهوية الأصلية للتقدم وصورة منها.

ضرورة إحضار استمارة خاصة بالسيارة يكون تم توقيعها من قبل الحاسوب.ضرورة وجود رخصة جديدة للسيارة، والقيام بإرسال ورقة تتضمن اللون الذي تم اختياره من قبل المالك للسيارة إلى ورشة عمل السيارات.

كيفية تغيير السيارة

هناك بعض الطرق البسيطة التي تجعلك تعمل على تغيير السيارة، وذلك يمكنك القيام به دون أن تضطر إلى دفع تكلفة عالية.يمكنك القيام بالتخلص من المخلوقات الموجودة على السطح، لكنك لن تستطيع التخلص منه بالغسيل العادي للسيارة، لكن يمكنك أن تستخدم السخام أو القطران.إلى جانب غسل السيارة بعناية شديدة، وذلك على فترات منتظمة. يمكنك تلميع السيارة الخاصة بك فور الانتهاء من غسلها جيدا بالمادة الخاصة بذلك، للحفاظ عليها لامعة ونظيفة.