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عمر شويل - جدة الدعم الريفي وضوابط وشروط التسجيل في ريف reef ، تسعى المملكة العربية السعودية دائمًا إلى توطيد هدفها الأساسي في المملكة وهو معاونة المواطنين السعوديين في كافة القطاعات بشكل مستمر، ومن ضمن القطاعات المستهدفة القطاع الزراعي الذي يُعد واحدًا من أحد أهم القطاعات بالمملكة، الذي يهدف إلى تنمية كافة المجالات بالمملكة سواء المجال الاجتماعي أو الاقتصادي، حيث أنه يحفز الفلاحين وصغار المزارعين على العمل المتواصل والمستمر في المجال الزراعي، فالهدف الأساسي للدعم الريفي هو تحسين مستوى معيشية المزارعين وخاصة صغار السن من المزارعين وتحفيزهم على تحسين عملية التصنيع الغذائي، وارتفاع نسبة اشتراك الرجال والنساء في العمل من خلال تقديم الدعم المادي بشكل شهري.

شروط التسجيل في دعم ريف reef

توجد شروط عدة لتسجيل في الدعم الريفي السعودي، ومن ضمن هذه الضوابط والشروط المطلوبة بشكل كبير ما يلي:

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون من ضمن الفئات العمرية التي تعمل في القطاع الزراعي، وألا يشغل وظيفة في القطاع العام والخاص.

عدم تخطي الدخل الشهري للمتقدمين عن 6000 ريال سعودي.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

خطوات التسجيل في الدعم الريفي السعودي

يتمكن السعوديون من التسجيل في برنامج الدعم الريفي من خلال عدة خطوات وهى كالآتي ذكره:

الولوج على الموقع الإلكتروني الرسمي للدعم الريفي. إنشاء حساب جديد واستكمال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح من إدخال البريد الالكتروني وكلمة السر ورقم الجوال. ارسال للمشترك رسالة على الجوال تساعده على الدخول على منصة ريف. والتسجيل على منصة ريف بإدخال الحساب البنكي للمتقدمين وتفعيل الحساب واستكمال عملية التسجيل بتدوين البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وفي خلال 60 يومًا يتم إنزال الدعم الريفي السعودي، ويستطيع المتقدم من المتابعة بعد ستون يومًا من عملية التسجيل.

استرجاع كلمة المرور الخاصة بالدعم الريفي

وننصح المستفيد من استرجاع كلمة المرور في حالة فقدانها من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

النقر على أيقونة نسيت كلمة السر.

إدخال رقم الهوية والجوال ورمز التحقق.

ارسال كلمة مرور جديدة على الهاتف الجوال و تأكيدها.

ومن ثم ننصح بضرورة اتباع الخطوات السابقة في حالة فقدان كلمة السر.

الفئات المستهدفة من برنامج دعم ريف 1443ه‍

لقد أعلنت وزارة المياه و الزراعة عن بعض الفئات المستهدفة ببرنامج الدعم الريفي وهى: