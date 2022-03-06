بايدن يرحب بقرار شركتى فيزا وماستر كارد بتعليق عملياتهما فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيان للبيت الأبيض أن الرئيس بايدن أشار إلى أن إدارته تزيد من المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا وتعمل عن كثب مع الكونجرس لضمان توفير تمويل إضافى.

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