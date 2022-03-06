التعليم السعودي ضرورة المحافظة على الكتب الدراسية لاستمرارها بالفصل الدراسي الثالث

المحافظة على الكتب الدراسية بعد انتهاء أداء الاختبارات النهائية الحضورية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443 ناشدت به الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودي جميع الطلاب والطالبات السعوديين وذلك لاستمرارها معهم للاستذكار بالفصل الدراسي الثالث وذلك لأن جزء من الكتب الدراسية المقررة بالفصل الدراسي الثاني بها جزء مخصص للدراسة بالفصل الثالث الدراسي للعام الحالي 2022.

المحافظة على الكتب الدراسية بمناشدة من وزارة التعليم 2022

إضافة لما سبق فوفق خطة سير العملية التعليمية سيشهد اليوم الأحد 6 مارس 2022 الموافق 3 شعبان 1443 أولى الاختبارات الحضورية للفصل الدراسي الثاني بجميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية ووجهت الوزارة نصائح للطلاب للتفوق في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وهي:

أولًا النوم الجيد مبكرًا.

الالتزام بتناول وجبات صحية.

كذلك تنظيم الوقت والعمل على الاستذكار في بيئة مناسبة.

ووفق تقويم التعليم للعام الدراسي 1443هـ -2022م فالفصل الدراسي الثالث سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 الموافق 17 شعبان 2022م.

أهداف التعليم السعودي من الفصول الدراسية الثلاثة

وقد أوضحت وزارة التعليم السعودية اتجاه العديد من الدول لتطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة فهو نظام عالمي بهدف لتحقيق عدة نواتج نذكر منها:

أولًا يعمل على رفع نواتج التعلم للطلاب والطالبات.

كما يساهم في استثمار العام الدراسي من حيث عدد الأيام الدراسية مقارنة بعدد أيام الإجازة، مما يشجع على رفع مهارة ومعرفة الطلاب.

كذلك العمل على رفع الكفاءة التعليمية، وفق المنظومة العالمية.

آلية سير العملية التعليمية في السعودية للفصل الدراسي الثالث 1443

في النهاية شددت وزارة التعليم السعودية على جميع الإدارات التعليمية والمكاتب التعليمية وكافة مدارس التعليم العام عدم التهاون في اتباع البروتوكولات الصحية المنصوص عليها وفق خطة سير العملية التعليمية، كذلك الحس على الاستمرار في توعية الطلاب والطالبات لإرتداء الكمامات وأيضًا التعقيم وكافة التدابير الوقائية، وفي المقابل تقوم المكاتب التعليمية بمتابعة الإشراف على سير العملية التعليمية من اليوم الأول بالفصل الدراسي الثالث 1443 بانتظام ورفع تقارير لتقييم الأداء بكافة المدارس، بهدف رفع نواتج التعلم، ورفع الكفاءة التعليمية.