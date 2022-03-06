السعودية تعلن إلغاء تصاريح الصلاة فى المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة ونظراً للتقدم فى تحصيـن المجتمع والنزول فى عـدد الحالات ، تقـرر إلغاء إصـدار تصاريح الصلاة فى المسجد الحرام، أسوة بما يتم العمل به فى المسجد النبوى الشريف، وكذلك إلغاء تصاريح زيارة النبى صلى الله عليه وسلم .





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