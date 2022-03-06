إرسال طلب مساعدة مالية عاجلة من الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد الديون والقروض وغيرها

ارسال طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد من الممكن أن يتم بعدة طرق مختلفة، وهذا ما يقدم لك كمواطن راغب في الحصول على لمساعدة أن تتواصل مع الجهة الخاصة بالمؤسسة الرسمية للأمير عبد العزيز، والاستعانة بتلك المساعدة الشهرية والإعانة المالية المستمرة والموثوقة حيث لا تزال تلك المؤسسة من بين ما يتواجد بالمملكة السعودية من مؤسسات لها اليد الأولى في التقديم للدعم لكثير من الفئات بالمملكة ممن يستحقون الكثير من الدعم بشتى صوره، وفيما يلي أهم الطرق للوصول بالطلب للجهات المختصة.

ارسال طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

نقدم الطرق التي بها يتنم تقديم الطلب الرسمي والخاص بالمساعدة المالية من الأمير عبد العزيز بن فهد، ومن أيسر تلك الطرق طريقة تعتمد على الاتصال الهاتفي فقط بمكتب المؤسسة، ومن الممكن التواصل بمكتب المؤسسة للأمير فهد والرقم هو 8004000000، ومن خلال التواصل الهاتفي يتم عرض كل التفاصيل الخاصة بطلبك وستتواصل المؤسسة بشكل مستمر معك حتى تحصل على لدعم المستحق بعد التأكد من كافة المعلومات التي قد تم ذكرها عبر الهاتف.

طريقة الطلب الإلكتروني لمساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

من الممكن أن يتم إجراء طلب إلكتروني وتقديمه من خلال الاستعانة بالخطوات الآتية والتي من خلالها يكون من السهل على المواطن أن يقوم بالتقديم الفعلي للطلب وبكل سهولة، والخطوات نذكرها على هذا النحو الآتي:

خطوات الطلب الإلكتروني:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة الإلكترونية للأمير عبد العزيز.

بعد ذلك يتم استعمال النموذج الإلكتروني المرفق بالموقع ويتم ملئه بالكامل بالبيانات التي تكون مطلوبة.

أهم المستندات التي تثبت الحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية لمقدم الطلب.