صافرات الإنذار تدوى مجددا فى العاصمة الأوكرانية كييف

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطانى، أن بوريس جونسون، سيدعو المجتمع الدولى إلى تجديد "جهوده المنسقة" ضد موسكو.

وأضاف، أن بوريس جونسون يعتزم تقديم "خطة عمل" تهدف إلى "إفشال" العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

من ناحية أخرى، بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى اتصال مع وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، شروط الإجلاء الآمن للمدنيين من مناطق القتال.

وقال مكتب جوتيريش، فى بيان، إن الأخير أكد لوزير الخارجية الأوكرانى التزام الأمم المتحدة بتوسيع نطاق عملياتها الإنسانية داخل أوكرانيا وخارجها.

وفى وقت سابق قالت روسيا إنها فتحت ممرات إنسانية بالقرب من مدينتى ماريوبول وفولنوفاخا اللتين تطوقهما القوات الروسية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت "القوميين" الأوكرانيين بمنع المدنيين من الخروج من المدينتين.