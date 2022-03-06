بوريل: على الصين لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى ​جوزيب بوريل​، أنه "يتعين على الصين التوسط فى محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا نظرا إلى أن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأوضح "بوريل" فى مقابلة مع صحيفة إلموندو الإسبانية، اليوم السبت، أنه "ما من بديل، يجب أن تكون الصين، أنا متأكد من الأمر". وأضاف :"لا يمكن للدبلوماسية أن تكون أوروبية أو أمريكية، الدبلوماسية الصينية لديها دور تلعبه هنا". فى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الصينى وانج يى، أن بكين "تأسف بشدة لاندلاع النزاع بين أوكرانيا وروسيا، وتولى الكثير من الانتباه للضرر الذى لحق بالمدنيين"، حسبما ذكرت شبكة "سى سى تى فى" الرسمية.

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