فيزا وماستركارد تعلقان عملياتهما في روسيا

أعلنت شركتا الدفع بالبطاقات فيزا وماستركارد أنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا، لتنضما بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الأميركية الكبرى التي علّقت أعمالها في روسيا على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقالت ماستركارد إنه "نظرا إلى الطبيعة غير المسبوقة للنزاع الحالي والبيئة الاقتصادية المضطربة" قررت "تعليق خدمات شبكتنا في روسيا". من جهتها، قالت فيزا إنها "ستعمل مع زبائنها وشركائها داخل روسيا لوقف جميع معاملات فيزا خلال الأيام المقبلة".

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