طريقة سهلة ومجربة لشحن شدات ببجي موبايل 2022 pubg uc والحصول على 10 آلاف شدة

شحن شدات ببجي، دائما ما يتعرض مستخدمة لعبة ببجي للخطر وعمليات النصب وسرقة الحسابات بسبب بعض المواقع الوهمية التي تزعم بتقدم شدات ببجي، والكثيرون لا يعلمون أنه هناك طرق مضمونة جداً للحصول على أكبر قدر من شدات ببجي، وشدات ببجي تعتبر هي العملة الرقمية في اللعبة والتي يرمز لها UC، ومن خلالها يتمكن اللاعبين من الاشتراك في مواسم جديدة تصدرها الشركة المطورة للعبة، كما يحتاج لها اللاعب لتنفيذ المهام في اللعبة، حيث يحصل اللاعب بعد اتمام المهام على نقلط وجوائز مختلفة من الملابس والمركبات والشخصيات وغيرها، ونستعرض عليكم في هذا المقال الآن طريقة الحصول على شدات ببجي بطريقة سهلة ومجربة.

طريقة شحن شدات ببجي

تعتبر لعبة ببجي موبايل من أشهر الألعاب القتالية في العالم كله، والتي يستخدمها قطاع كبير حول العالم، وهي لقاء محاكاة للواقع وتجعله اللاعبين يشعرون بالإثارة الغموض أكثر، وكما ذكرنا أن الشدات هي العملة الافتراضية في اللعبة، وهناك بعض الطرق التي من خلالها يتم الحصول على الشدات، وهي المواقع التي تطلب من المستخدم إنهاء كل المهام وبعد إكمالها بنجاح يصل إليك عدد من التقاط التي يمكن تحويلها لشدات، وأبرز تلك المهام هي مشاهدة الفيديوهات الإعلانية والإجابة على بعض الاسئلة وإكمال الاستطلاعات الرأي وأيضاً الإجالة إلى أصدقاءك للتسجيل في هذا الموقع، ومن أبرز تلك المواقع التي تتمتع بمصداقية وشفافية موقع oonoo وهو الموقع الأكثر استخداماً والذي يعتمد عليه قطاع كبير من مستخدمي اللعبة حول العالم.

تطبيقات شحن شدات ببجي موبايل

يوجد عدد من التطبيقات التي تعمل بنفس الأسلوب ومن خلالها يتم تجميع النقاط وتحويلها بشدات ببجي، وهذا من خلال إكمال معظم المهام وهي مشاهدة إعلانات والإجابة على استطلاعات وتحميل التطبيقات عبر الهاتف الخاص بك ودعوة الأصدقاء لتحميل التطبيقات، ومن أهم تلك التطبيقات الموثوقة والتي يتم الاعتماد عليها بشكل أمن هو تطبيق Google Opinion Rewards وتطبيق Dgamer.

شحن شدات ببجي موبايل عن طريق Midasbuy

كما يمكن شحن شدات ببجي من خلال موقع Midasbuy من خللال الخطوات التالية