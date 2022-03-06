رابط تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 1443.. طرق التواصل مع الديوان الملكي

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التقديم للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي 1443، حيث وفر الديوان الملكي المساعدات المالية للمواطنين لمساعدتهم على المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، حيث يتم تقديم طلب إسناد الأرض إلى الديوان الملكي السعودي برعاية صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، فدائما ما يسعى الديوان الملكي تقديم الإعانات والدعم لجميع المواطنين السعوديين داخل المملكة وخارجها والمقيمين بها، والغير قادرين على سداد ديونهم أو القروض أو حتى على المعيشة، ونوافيكم متابعينا الكرام الآن رابط التقديم للحصول على المساعدة المالية.

التقديم للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي

السؤال الأكثر تداولاً بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، هو كيفية الاستفادة من المساعدات المالية المقدمة من الديوان الملكي، ويتم التقديم ببعض الخطوات السهلة والبسيطة جداً:

يتم تقديم طلب المساعدة إلى الديوان الملكي، والتأكد من تسجيل كل البيانات المطلوبة من رقم التعريف، رقم الهاتف، العنوان”، عليك إرسال الطلب إلى وكالة الديوان الملكي من خلال الموقع الإلكتروني، ويمكن التأكد من قبول الطلب أو عدمه الاتصال على الديوان الملكي.

خطوات التواصل مع الديوان الملكي السعودي 1443

لكي يتم التواصل مع الديوان الملكي السعودي، لابد من اتباع بعض الخطوات وهي:

يجب الدخول المباشر على الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية الموحدة

كتابة الاسمين الأول والثاني.

كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.

تسجيل كلمة المرور والتأكد منها.

تجاهل رمز التحقق المرئي.

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي

كما ذكرنا من قبل أنه يمكن التواصل مع الديوان الملكي السعودي للتأكد من استقبال وقبول طلب المساعدة المالية من عدمه، وهذا من خلال الاتصال على بعض الأرقام التي وضعها الديوان الملكي لسهولة تواصل المواطنين من اي مكان بالسعودية مع الديوان، وتلك الأرقام هي:

الاتصال على الرقم الأول وهو 8004000000.

وللاتصال من خارج حدود المملكة العربية السعودية يرجى الاتصال على الرقم الموحد وهو 920030003.

والجدير بالذكر أنه يمك التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للديوان تقديم أي شكاوى تتعلق بالمواطنين، فقط على الزائر اختيار أيقونة تقديم الشكاوى واتباع باقي الخطوات التي تظهر أمامكم.