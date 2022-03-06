رابط دخول منصة مدرستي 1443.. طريقة تسجيل طالب جديد وحضور الحصص الافتراضية

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط دخول منصة مدرستي وطريقة حضور الحصص الافتراضية حيث تعتبر منصة مدرستي التعليمية واحدة من أفضل سبعة منصات تعليمية بالعالم كله، كما انها من أفضل منصات التعليم في المملكة العربية السعودية، وانطلقت المنصة في وفت صعب للغاية توقفت فيه الدراسة في المدارس بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد، وتمكنت المنصة من تقديم محتوى تعليمي متميز لطلاب مراحل التعليم المختلفة، سواء من حصص افتراضية، أو إجراء الاختبارات النهائية للطلاب وغيرها من الخدمات التعليمية التي يحتاج لها الطلاب، ونستعرض عليكم في هذا المقال رابط تسجيل الدخول كطالب جديد لمنصة مدرستي التعليمية 1443.

رابط دخول منصة مدرستي 1443

تعتبر منصة مدرستي التعليمية من اكثر الموضوعات التي يزداد البحث عنها على محلاك البحث الشهير جوجل في المملكة العربية السعودية، حيث يحرص الطلاب والطلبات في مراحل التعليم المختلفة في السعودية عنها، وهذا بهدف تسجيل الدخول على المنصة والاستفادة من خدماتها المختلفة، ومن ضمنها حضور الحصص الدراسية، وأيضاً أداء الاختبارات النهائية من خلالها، وقد حققت المنصة على مدار السنوات الماضية نجاحاً ووصلت أهدافها لكل الطلاب.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي كطالب جديد 1443

من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة، يمكن لكل طلاب مراحل التعليم المختلفة تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمة كطالب جديد ومتابعة جميع الحصص وتلك الخطوات هي:

الدخول المباشر على موقع منصة مدرستي

تحديد الصفحة الرئيسية التي تظهر في أيقونة منصة العودة للمدارس.

اختيار تسجيل جديد.

كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.

تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

كتابة رمز التحقق المرئي المرسل لك عبر البريد الإلكتروني.

كتابة كلمة السر الخاص بحسابك.

الضغط على رز التسجيل.

طريقة حضور الحصص في منصة مدرستي

يمكن للطلاب حضور الحصص الافتراضية في منصة مدرستي من خلال إتباع الخطوات التالية: