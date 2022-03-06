أنقرة: أردوغان سيبحث مع رئيس إسرائيل سبل تحسين العلاقات

قالت الرئاسة التركية إن تركيا وإسرائيل ستبحثان خطوات لتعزيز التعاون بينهما خلال المحادثات بين رئيسي البلدين هذا الأسبوع في أنقرة، في الوقت الذي يعمل فيه البلدان على إصلاح العلاقات المتوترة بينهما منذ فترة طويلة.

وتبادلت إسرائيل وتركيا طرد سفرائهما في عام 2018، وظلت العلاقات متوترة، لكن أنقرة عملت في الآونة الأخيرة على تحسين علاقاتها مع إسرائيل ضمن حملة للتقارب أطلقتها في عام 2020.

وقالت الرئاسة التركية إنه في إطار التقارب، سيزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج أنقرة يومي التاسع والعاشر من مارس الجاري بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن أردوغان وهرتزوج "سيراجعان جميع جوانب العلاقات الثنائية بين تركيا وإسرائيل... ويبحثان الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون". وقالت إن الرئيسين سيجريان أيضا محادثات حول "المستجدات في المنطقة والعالم".

وقال المتحدث باسم هرتزوج إن الزيارة تتم بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مضيفا أنها ستكون الأولى لزعيم إسرائيلي منذ عام 2008.

وأضاف في بيان "سيناقش الرئيسان مختلف القضايا الثنائية، ومنها العلاقات بين إسرائيل وتركيا وإمكانية توسيع آفاق التعاون".