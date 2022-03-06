تفاصيل منحة البطالة في الجزائر للمواطنين الجزائريين 2022

المنحة الجزائرية للعاطلين عن العمل، أعلنت الجزائر على لسان الرئيس الجزائري تبون عن بدء توفير منحة البطالة للشباب العاجزين عن إيجاد عمل بدايةً من الشهر الحالي شهر مارس حيث يتم مراجعة شروط منحة البطالة للتأكد من توافر النقاط المطلوبة بها ومن ثم التقديم على المنحة للحصول عليها والتي تقدم أيضًا بتغطية صحية للمستفيدين، وبذلك تصبح الجزائر هي الدولة العربية الأولى التي تقدم لشعبها ذلك، وفيما يلي إليكم شروط منحة البطالة للجزائريين.

شروط التقديم على منحة البطالة في الجزائر

وفقًا للمنشور الذي طرحه رئيس الوزراء الجزائري فإن الشروط المحددة للتقديم على المنحة تتمثل في عدة نقاط هامة هي:

توفير المنحة للأشخاص الجزائريين فقط والمقيمين على أراضي الجزائر باستمرار. وتم تحديد الفئة العمرية لتبدأ من عمر 19 سنة إلى 40 سنة. يجب ألا يكون اسم المتقدم على منحة البطالة بالجزائر موجودًا في أي مؤسسة تعليمية. عليه بأن يكون مسجلًا للطلب بوزارة التشغيل للمرة الأولى في فترة أقصاها ستة أشهر. يسمح للمرأة المتزوجة أن تقدم على المنحة بشرط أن يكون زوجها بدون عمل وليس لهم دخل. إذا كان المستفيد قد سبق له الاستفادة من برامج الدعم أو الأجهزة العمومية في الجزائر لا يسمح له بالتقديم على المنحة. تحديد موقفه من الخدمة الوطنية.

تفاصيل منحة البطالة في الجزائر

حددت الحكومة الجزائرية الشروط السابقة للراغبين في التقديم على منحة البطالة وقد حددت فترة 6 أشهر للمستفيدين الحصول على الدعم شهريًا ويتم تجديد تلك المدة لمرة واحدة بعد، مع العلم أن تلك المنحة كذلك تعطى للمحبوسين الذين انتهت فترة عقوبتهم، على أن يكون تم التسجيل المسبق من فترة لا تتخطى ستة أشهر.

حالات وقف تقديم منحة البطالة

يجب على المستفيد التعرف على النقاط التالية جيدًا قبل التقديم على منحة البطالة: