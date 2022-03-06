بوتين يوجه بإعداد قائمة بالدول التى تتخذ خطوات غير ودية تجاه روسيا

جدة - نرمين السيد - وسيتعين على الحكومة فى غضون يومين وضع قائمة بالدول التى تتخذ إجراءات ضد المواطنين الروس والجهات الروسية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

ويقضى المرسوم بأنه سيحق للشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسى.

ويأتى ذلك على خلفية فرض عدد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية فى أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات قطاعات عديدة من الاقتصاد الروسى، وشخصيات فى القيادة الروسية ورجال أعمال كبارا فى روسيا.