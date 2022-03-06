الأهلي يستعيد توازنه في أبطال أفريقيا بفوز صعب على المريخ

استعاد الأهلي المصري حامل اللقب توازنه وصحح مساره في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه المريخ السوداني 3-2، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة الأولى في المسابقة القارية.
وسجل أهداف الأهلي محمد شريف (2 و34) ومصطفى كرشوم بالخطأ في مرماه (76)، فيما أحرز النيجيري توني إديومارييغوي (43) والسماني الصاوي (69) هدفي المريخ.
وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط تقدم بها إلى المركز الثاني بفارق الموجهات المباشرة مع المريخ الثالث بالرصيد نفسه.
ويلتقي الأهلي في الجولة الرابعة مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر مع 7 نقاط، السبت المقبل في جوهانسبرغ، فيما يلتقي الهلال متذيل الترتيب بنقطة وحيدة مع المريخ، يوم الجمعة المقبل في الخرطوم.
وأسفر الهجوم الضاغط للاعبي الأهلي عن هدف مبكر (2)، بتمريرة بينية من الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى شريف في عمق دفاع المريخ، فانفرد وسدد في الشباك إلى يسار الحارس منجد النيل.
وبعد الهدف، تخلى لاعبو المريخ عن حذرهم الدفاعي وسيطروا على وسط الملعب.
لكن الأهلي صدم ضيفه بهدف ثان من شريف (34)، عندما استغل عرضية أحمد عبد القادر وسددها إلى يسار النيل.
ومن هجمة منظمة للضيوف، مرر رمضان عجب عرضية لحظة خروج الحارس محمد الشناوي، سددها توني في المرمى الخالي من حارسه وأحرز الهدف الأول لفريقه (43).
ومن هجمة مرتدة، أدرك المريخ التعادل بعدما تلقى الصاوي تمريرة من بخيت خميس بين مدافعي الأهلي تصل وسددها في الشباك إلى يمين الشناوي (69).
وبعد سبع دقائق، وبتبادل للتمريرات بين محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية، انفرد الأخير بالمرمى وسدد كرة اصطدمت بالمدافع كرشوم، وغيرت اتجاهها وسكنت شباك النيل (76).
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