فرنسا تنتقد تعامل بريطانيا مع لاجئين أوكرانيين في كاليه

انتقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في رسالة إلى نظيرته البريطانية بريتي باتيل "الرد غير الملائم تماما" لبلادها و"الافتقار إلى الإنسانية" تجاه لاجئين أوكرانيين حاولوا العبور من فرنسا إلى المملكة المتحدة للالتحاق بعائلاتهم.

وجاء ذلك بعد أن طلبت السلطات البريطانية في الأيام الأخيرة من حوالي 150 أوكرانيا فروا من بلادهم "الذهاب إلى باريس أو بروكسل" للحصول على تأشيرات للالتحاق بعائلاتهم في المملكة المتحدة، وفق ما أورد الوزير في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وانتقد جيرالد دارمانان "الرد غير المناسب تماما" و"الافتقار إلى الإنسانية" تجاه هؤلاء اللاجئين الذين يعانون من "ضائقة"، لا سيما وأن "كثيرا منهم نساء لديهن أطفال صغار وأشخاص كبار السن ومعوقون".

ووصل في الإجمال "أكثر من 400 مواطن أوكراني" إلى منطقة كاليه الفرنسية منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب وزير الداخلية.

ويسبب وضعهم منذ أيام خلافا بين لندن وباريس اللتين توترت علاقاتهما بسبب قضية عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر قناة المانش.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت الخميس أن المملكة المتحدة ستقيم "نوعا من القنصلية" في كاليه لإصدار تأشيرات مباشرة للأوكرانيين هناك.

وأضاف الوزير الفرنسي أنه "بات من الضروري أن يكون ممثلكم القنصلي، بشكل استثنائي وفي وقت الأزمة، قادرا على إصدار تأشيرات للم شمل الأسر مباشرة في كاليه".

وتابع أنه "سيكون من غير المفهوم إذا نشرتم تعزيزات قنصلية لهذا الغرض في أنحاء أوروبا، وصولا إلى أوكرانيا، ولم تفعلوا ذلك قرب حدودكم".

واختتم رسالته قائلا "لقد كانت سواحلنا مسرحا للعديد من المآسي الإنسانية"، في إشارة إلى غرق سفينة أودى بحياة 27 مهاجرا في نهاية نوفمبر، وأردف "دعونا لا نضيف إليها هذه العائلات الأوكرانية".