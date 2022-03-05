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عمر شويل - جدة يتساءل الطلاب في المملكة عن منصة مدرستي التعليمية رابط دخول مباشر رغبةً في الدخول والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها، حيث وفرت المملكة تلك المنصة لمتابعة الدراسة عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لحرصها الشديد على صحة وسلامة الطلاب، فهي تتضمن الكثير من الأدوات التي تُساهم في سير العملية التعليم دون توقف أو تعطل.

منصة مدرستي التعليمية رابط دخول مباشر 1443

يُمكنك التوجه مباشرة إلى رابط منصة مدرستي التعليمية مباشرة واتباع كافة الخطوات الخاصة بتسجيل الدخول سواء للطلاب أو المعلمين أو أولياء الأمور أيضًا بكل سهولة ويُسر، واتباع كافة الخطوات الخاصة بالدخول للاستفادة من خدماتها وأدواتها أيضًا، فهي توفر إمكانية التسجيل عبرها بكل سهولة كما توفر إمكانية التواصل بين الطلاب والمعلمين وأيضًا أولياء الأمور للتعرف على مستوى أبنائهم من الطلاب.

تسجيل دخول طالب لمدرستي

يُمكن لكافة الطلاب حول المملكة القيام بتسجيل الدخول لمنصة مدرستي للاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها والأدوات التعليمية التي تُفيدهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولكي تتمكن من تسجيل الدخول لابد من اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الانتقال مباشرة إلى رابط منصة مدرستي الرسمية.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على خانة الدخول عبر الحساب الخاص بك مايكروسوفت.

النقر على تبويب تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول للمعلم عبر مدرستي

لكي تتمكن من الدخول للمنصة في حال كونك معلم لإضافة درس أو متابعة الطلاب عبر المنصة لذا اتبع الآتي:

أذهب مباشرة إلى رابط منصة العودة للمدارس.

النقر على خانة الدخول عبر حساب مايكروسوفت ثم أدخل البيانات المطلوبة.

النقر على أيقونة التالي ثم سجل دخول.

طرق لحل مشاكل مدرستي

وفر القائمين على المنصة طرق مختلفة للتواصل معهم لحل المشاكل التي يُمكن أن تواجه الطلاب والمعلمين أيضًا وهي: