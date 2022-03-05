حاسبة نظام نور noor.moe.gov.sa كيفية حساب عمر الطفل في سنة القبول 1443-1444

حاسبة نظام نور noor.moe.gov.sa والتي يتم من خلالها حساب عمر الأطفال المقبلين على الدخول في العام الدراسي المقبل 1443-1444 وهو ما يبحث عنه أولياء الأمور لأبنائها للتقديم في سنوات القبول في المدارس لحكومية ولمدارس الخاصة، ويكون على ولي الأمر عمل حساب شخصي له وحساب للطلاب للتقديم والتسجل والاستعلام عن النتائج.

يعتبر نظام نور المركزي من أشهر الأنظمة التعليمية في منطقة الخليج العربي، حيث أطلقته المملكة تدعيما للتطوير في النظام الرسمي التعليمي لتدعيم التعامل الرقمي في القرن الواحد والعشرين، ويتم من خلاله عمل حسابات لكافة المتعاملين معه من أولياء الأمور والأطفال وطلاب جميع المراحل التعليمية وكذلك المعلمين والعاملين بالقطاع التعليمي، حيث يقوم النظام بتقديم الخدمات الشاملة للجميع بسرية في البيانات وسرعة ودقة في العمل.

استخدامات نظام نور

استخراج نتائج الطلاب من خلال إدخال رقم الهوية والرقم السري بعد عمل حساب على الموقع.

تسجيل الخول في المنصات التعليمية الإلكترونية مثل منصة مدرستي للمذاكرة وحل الواجبات المدرسية والحصول على الحصص الافتراضية.

يتم تسجيل الطلاب في المراحل التعليمية الأولى بحساب ولي الأمر لدخول العام الجديد.

يقوم نظام فارس بتقديم كافة الخدمات الإلكترونية للمعلمين والإداريين والعاملين بالقطاع التعليمي.

كيفية حساب عمر الطفل لدخول المدارس

يبدأ ولي الأمر بالدخول على حساب حاسبة نظام نور لعمر الطفل https://www.noor-system.info/calculate/age1.html . يتم نسخ هذا الرابط ووضعة في بحث جوجل. قم باختيار “انتر”. يتم إدخال بيانات الطفل على الموقع. يتم احتساب عمر الطفل اتوماتيكي باليوم والشهر والسنة. يتم مطابق عمر المقدم مع العمر المطلوب لدخول الروضات الحكومية أو الأهلية.

موعد التقديم على الروضات والمدارس السعودية

يتم تحديد موعد التقديم والتسجيل الإلكتروني في روضات الأطفال حسب التوقيتات التي تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنها عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يتم فتح باب التسجيل في كل عام بعد انتهاء الاختبارات النهائية للطلاب في العام الدراسي، وبعد الإعلان عن النتائج، ليتم الإفساح لتقديم الطلاب بالمدارس بعد الانتهاء من إعلان نتائج الطلاب في المراحل التعليمية الثلاثة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية.