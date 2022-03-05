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عمر شويل - جدة كيف اطلع نتائج الطلاب من منصة مدرستي من ضمن الامور التي يرغب الطلاب في التعرف عليها وخاصة مع اقتراب اختبارات الفصل الثاني لكي يحصلون عن النتائج عقب الانتهاء من تصحيح المواد الدراسية، فالمنصة تشمل الكثير من الأدوات التعليمية إلى جانب توفير أيقونة الحصول على النتائج لمختلف المراحل التعليمية داخل المملكة، لذا سنتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص منصة مدرستي التعليمية.

كيف اطلع نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1443

يُمكنك الحصول على النتائج من المنصة عن طريق اتباع ما يلي:

الانتقال مباشرة إلى رابط منصة مدرستي الرسمية.

اختر خانة الدخول عبر حساب مايكروسوفت.

استكمل كافة الخطوات التي تمكنك من الدخول.

أنقر على خانة البحث ثم أنقر على الإشعار ثم أختر مستند النتائج.

انتظر قليلاً وسوف تظهر أمامك النتيجة الخاصة بك.

استخراج النتائج عبر نظام نور

توفر أيضًا وزارة التعليم السعودي إمكانية استخراج النتائج عبر نظام نور:

أذهب إلى نظام نور الرسمي.

أكتب اسم المستخدم وباقي البيانات في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على خانة تسجيل الدخول ثم أنقر على التقارير.

اختر الإشعار الأكاديمي من التقارير ثم أطلع على النتائج.

كيفية الحصول على شهادة النتائج

يُمكنك تنزيل الشهادة الخاصة بالنتائج عن طريق الآتي:

سجل دخول عبر حساب الطالب في مدرستي.

الضغط على التقويم الدراسي ثم أنقر على إشعار النتائج.

النقر على خانة مستند النتائج ثم أنقر على خانة حفظ.

اختر المساق ثم حفظ لكي تتمكن من التنزيل على جهازك.

نتائج الطلاب برقم الهوية

يُمكنك الحصول على النتائج بواسطة إدخال رقم الهوية عن طريق الآتي:

الذهاب مباشرة إلى رابط نظام نور.

النقر على خانة تسجيل الدخول ثم أكتب رقم الهوية والاسم.

الضغط على تسجيل ثم أختر التقارير ثم أنقر على الإشعار الأكاديمي.

سوف تظهر أمامك النتائج الخاصة بك التي تود الإطلاع عليها.

رابط منصة مدرستي للنتائج madrasati.sa

يُمكنك التوجه مباشر إلى رابط مدرستي التي قامت وزارة التعليم بإطلاقه لاستمرار عملية التعليم دون توقف في ظل انتشار الوباء في كافة أنحاء العالم والرغبة في الحد من انتقال العدوى بين الطلاب وخاصة لانهم غير قادرين على اتباع جميع الإجراءات بشكل جيد.