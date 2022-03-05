الرئيس الأوكرانى لسكان دونباس: قاوموا مع كييف وخيرسون من أجل حريتكم

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلينسكى، إنه يجب أن يخرج الأوكرانيون إلى الشوارع حتى نطرد "المحتل الروسى" من من مدننا، مؤكدًا أن المواطنون فى دونباس كانوا وسيبقوا أوكرانيين.





وأضاف زيلينسكى، فى مقطع فيديو مصور، اليوم السبت، إن " مواطنونا لا يستسلمون ويصيحون فى وجه العدو الروسى عد إلى بلدك"، وتابع: " أقول لسكان دونيتسك ولوجانسك قاوموا من أجل حريتكم". وأوضح أن "كل شبر تحرر من أرضنا هو خطوة فى طريق النصر، وعلى مواطنينا فى المدن المحتلة أن يخرجوا ويقاوموا من أجل طرد المحتل من أرضنا". ووجه الرئيس الأوكرانى رسالة إلى سكان دونباس، قائلا: "قاوموا مع كييف وخيرسون من أجل حريتكم وحقوقكم ومن أجل أوكرانيا".

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