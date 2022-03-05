عاجل.. أوكرانيا تعلن مقتل عضو من وفدها فى المفاوضات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، فى بيان: "لقى 3 استخباراتيين من عناصر الإدارة العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية مصرعهم خلال تنفيذ عمليات خاصة، وهم أليكسى دولا، وفاليرى تشيبينييف، ودينيس كيرييف".

ويأتى ذلك بعد أن ذكر النائب فى البرلمان الأوكرانى، ألكسندر دوبينسكى، ووسائل إعلام محلية أن كيرييف قتل أثناء محاولة اعتقاله من طرف جهاز الأمن الأوكرانى فى كييف.