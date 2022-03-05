روسيا تطالب دول البلطيق بحماية قنصلياتها وبعثاتها الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، سلطات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية وموظفيها على أراضى الدول الثلاث المذكورة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، فى بيان، إلى أن البعثات الدبلوماسية الروسية فى لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تلقت فى الأيام الأخيرة تهديدات هاتفية متكررة، إضافة إلى تعرضها لأعمال شغب متنوعة، "وتنظيم تجمعات على مقربة من مبانى السفارات".

وجاء فى البيان أن بعض الصحفيين فى الدول الثلاث يدعون علانية إلى "حصار" البعثات الدبلوماسية الروسية، وتمت تلبية هذه الدعوات فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث تعرض دبلوماسى روسى للاعتداء، وتم رصد محاولات لممارسة الضغط على السفير".

وحذرت الخارجية فيلنيوس وريجا وتالين من "مسؤوليتها عن عواقب الهستيريا المعادية لروسيا التى أطلقت عنانها"، مطالبة الدول الثلاث "باتخاذ إجراءات فورية لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية وموظفيها فى إطار اتفاقيتى فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والعلاقات القنصلية لعام 1963؟".