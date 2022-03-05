جوتيريش يبحث شروط الإجلاء الآمن للمدنيين من مناطق القتال بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى اتصال مع وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، اليوم السبت، شروط الإجلاء الآمن للمدنيين من مناطق القتال، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال مكتب جوتيريش، فى بيان، إن الأخير أكد لوزير الخارجية الأوكرانى التزام الأمم المتحدة بتوسيع نطاق عملياتها الإنسانية داخل أوكرانيا وخارجها. وفى وقت سابق قالت روسيا إنها فتحت ممرات إنسانية بالقرب من مدينتى ماريوبول وفولنوفاخا اللتين تطوقهما القوات الروسية. وذكرت وسائل إعلام روسية، أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت "القوميين" الأوكرانيين بمنع المدنيين من الخروج من المدينتين. لكن مجلس المدينة فى ماريوبول قال إن روسيا لا تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار اللازم لتوفير الممرات الآمنة، وإنه بالتالى طلب من السكان العودة إلى المخابئ وانتظار المعلومات الجديدة بشأن الإجلاء.

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