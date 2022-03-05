فرنسا تتهم بريطانيا بانعدام الإنسانية فى مساعدة اللاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - اتهمت فرنسا بريطانيا بـ"انعدام الإنسانية" فى مساعدة اللاجئين الأوكرانيين الذين يسعون للانضمام إلى عائلاتهم فى المملكة المتحدة عبر ميناء كاليه الفرنسى، بحسب "فرانس برس".





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، قال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، فى رسالة إلى نظيرته البريطانية بريتى باتيل، إن تعامل المملكة المتحدة "غير مناسب أبدا" ويظهر "نقصا فى الإنسانية" تجاه اللاجئين الذين غالبا ما يكونون "فى محنة". وحث لندن على إقامة حضور قنصلى مناسب فى كاليه لإصدار التأشيرات.

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