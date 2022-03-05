موسكو تؤكد استعدادها لدعم إجلاء المواطنين الصينيين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، استعداد موسكو لدعم إجلاء المواطنين الصينيين من أوكرانيا، وذلك فى أعقاب اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسى أندريه رودينكو والسفير الصينى لدى موسكو تشانج هانهوى.





وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع فى أوكرانيا. وأعرب الجانب الروسى عن امتنانه للشركاء الصينيين على موقفهم المتوازن من الأحداث فى هذا البلد، مؤكدًا استعداده لتقديم دعم شامل لإجلاء المواطنين الصينيين المتواجدين فى منطقة القتال فى أوكرانيا ". وأضاف البيان أن الجانبين شددا أيضَا على الكفاءة العالية التى تتميز بها العلاقات الخارجية بين البلدين، مُشيرًا إلى أنه "تم التوصل إلى اتفاقات بشأن الحفاظ على اتصالات عمل وثيقة حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك". يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

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