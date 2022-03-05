أزمة أوكرانيا.. تصعيد متزايد بين بريطانيا وروسيا

يبدو أن أزمة أوكرانيا ألقت بظلالها بقوة على العلاقات البريطانية الروسية، حيث تشهد تصعيدا متزايدا مع مرور كل يوم من أيام العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولعل أحدث تصعيد بين روسيا وبريطانيا ما يتعلق باتهام بريطانيا لروسيا باستغلال وقف إطلاق النار في ماريوبول لإعادة تنظيم قواتها.

اتهامات بريطانية لروسيا

فقد قالت بريطانيا، اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار الذي اقترحته روسيا في مدينة ماريوبول الأوكرانية كان على الأرجح محاولة لتشتيت الإدانات الدولية في حين تتيح لنفسها إعادة تنظيم قواتها لشن هجوم مجدد.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه من "المرجح أن روسيا تسعى من خلال اتهامها لأوكرانيا بانتهاك الهدنة إلى إلقاء المسؤولية على عاتقها عن الضحايا المدنيين في المدينة الآن وفي المستقبل"، وفقا لرويترز.

وفي وقت سابق قالت روسيا إنها فتحت ممرات إنسانية بالقرب من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا اللتين تطوقهما القوات الروسية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت "القوميين" الأوكرانيين بمنع المدنيين من الخروج من المدينتين.

لكن مجلس المدينة في ماريوبول قال إن روسيا لا تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار اللازم لتوفير الممرات الآمنة، وإنه بالتالي طلب من السكان العودة إلى المخابئ وانتظار المعلومات الجديدة بشأن الإجلاء.

رسائل شديدة اللهجة من موسكو

وسبق ذلك، أن موسكو أرسلت رسالة شديدة اللهجة إلى لندن، أكدت فيها روسيا أنها لن تنسى لبريطانيا دورها وتعاونها مع القوميين في أوكرانيا ومع النظام في كييف.

كما شددت موسكو على أنها لن تنسى للندن دورها في عمليات التسليح لكييف بأسلحة تستخدم ضد القوات والجنود الروس.

وتوعدت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت باتخاذ إجراءات صارمة، لكن متناسبة، ضد المصالح البريطانية في روسيا، ردا على ما وصفته "بهيستيريا العقوبات" في لندن أثناء الصراع في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن بريطانيا "اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا"، الأمر الذي لم يترك لموسكو أي خيار سوى الرد باتخاذ إجراءات غير محددة حتى الآن "ستقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا".

بريطانيا وبوتن

وأمس الجمعة، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يلعب بالنار بمهاجمة محطة للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، وطالبه بوقف استهداف مثل هذه المواقع.

وقال والاس في مؤتمر صحفي خلال زيارة لكوبنهاغن "نطالب الرئيس الروسي بأقوى العبارات الممكنة بالكف تماما عن مهاجمة مثل تلك المواقع.. إنه شديدة الخطورة.

"لا تمثل خطورة على أوكرانيا وروسيا فحسب، إنما هي خطورة على أوروبا، وهي لعب بالنار يتجاوز حقا كل ما له علاقة بالمنطق أو الضرورة".

وذكرت أوكرانيا إن قوات روسية سيطرت على محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، بعد مهاجمتها في الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة تدريب مجاورة مكونة من 5 طوابق.

وأول أمس الخميس، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بريطانيا، في مقابلة مع التلفزيون الروسي الحكومي، ببناء قواعد عسكرية في أوكرانيا.