رئيس الأركان الأمريكى يستبعد فرض منطقة حظر جوى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" قال "ميلى"، خلال زيارة استمرت بضع ساعات فى لاتفيا المتاخمة لروسيا "إذا تم الإعلان عن منطقة حظر جوى، سيتعين على شخص ما فرضها".
وتابع، فى حديث مع وسائل إعلام محلية "سيتوجب علينا إذاً أن نذهب ونحارب القوات الجوية الروسية بفاعلية"، مضيفاً "لم يقل أمين عام حلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج أو أى مسؤول سياسى كبير من الدول الأعضاء إنهم يريدون القيام" بهكذا خطوة.
وأضاف ميلى، وهو أول مسؤول أمريكى كبير يتحدث علناً عن المسألة "إذاً اليوم، أنا لست على دراية بأى مشروع لإقامة منطقة حظر طيران".
وتطالب أوكرانيا حلف "الناتو" منذ عدة أيام بإقامة منطقة حظر طيران فى أوكرانيا، لكن الدول الأعضاء فى الحلف التى اجتمعت الجمعة رفضت هذا الطلب، لتجنب التورط فى النزاع.
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