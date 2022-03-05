أوكرانيا تطمئن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على محطة زابوريزهزهيا النووية

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسى- فى تصريح، اليوم السبت: إن الموقع فى جنوب شرق أوكرانيا على اتصال منتظم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفت جروسى إلى تأكيد الهيئة التنظيمية الأوكرانية أن أنظمة الأمان التقنية كانت سليمة، وأن مستويات الإشعاع ظلت طبيعية فى أكبر محطة للطاقة النووية فى أوكرانيا.
وأضاف أن الأوكرانيين أبلغوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مركز التدريب بالمنشأة- الموجود بشكل منفصل عن وحدات المفاعل- عانى من أضرار كبيرة خلال الأحداث، أمس، عندما قالت أوكرانيا إنها أصيبت بقذيفة واندلع حريق محلى تم إخماده لاحقًا.
فى السياق، ذكر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، اليوم، أن 351 مدنيا أوكرانيا لقوا حتفهم، فيما أصيب 707 آخرون منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فى 24 فبراير الماضى.
وأوضح المكتب، فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى، أن القتلى تضمنوا 10 أطفال و12 شابا، بالإضافة إلى 41 سيدة، فيما اشتمل عدد المصابين على 40 سيدة و23 طفلا و13 شابا.
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