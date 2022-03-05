روسيا تطالب حلف الناتو وأوروبا بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، إن موسكو قلقة بشكل خاص من أن تقع صواريخ ستينجر المحمولة المضادة للطائرات فى أيدى الإرهابيين فى نهاية المطاف، مما يشكل تهديدا لشركات الطيران.

وأضافت أن منظمى توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسعهم إلا أن يدركوا خطر وقوع تلك الأسلحة فى أيدى الإرهابيين فى أوروبا.