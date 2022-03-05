الجزائر تعلق نشاط سفارتها لدى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السفارة الجزائرية لدى أوكرانيا، فى بيان لها، اليوم السبت، أنه تم إغلاق مكاتبها، وتعليق خدماتها بداية من اليوم.

ودعت السفارة جميع مواطنيها إلى الاتصال معها ومع سفارات الجزائر فى كل من بولندا، والمجر ورومانيا لتقديم المساعدة لهم، ومحاولة تنظيم رحلات إجلاء إلى الأراضى الجزائرية.