بلينكن: سنواصل الضغط على روسيا حتى توقف حربها على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بلينكن، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم السبت، أن الضغط غير المسبوق على روسيا سوف يستمر حتى إنهاء عمليتها العسكرية على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الدعم الذى تحصلت عليه أوكرانيا من المجتمع الدولى لمواجهة روسيا "مذهل".
وأضاف الوزير الأمريكى: "علينا أن نبذل كل ما فى وسعنا لتخفيف الثمن الذى ستدفعه أوكرانيا للانتصار فى الحرب".
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