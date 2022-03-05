حساب المواطن أوضح عن نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي الشهري الذي بلغ 92% أما بالنسبة لأرباب الأسر المنتجة قد بلغت نسبتهم حوالي 8% في بالنسبة للإناث المستقلات السعوديين المستقلات حوالي 45% وشكل الذكـور المستقلون 55% وأضاف إلى ذلك أن 84% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي الشهري المخصص، حيث أن التسجيل كان متاحاََ منذ انطلاقة في شهر ديسمبر عام 2017م حتى دفعة شهر مارس 2020م وهذا لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين الذين شملو الدعم المادي الشهري، وأضاف إلى ذلك أن تمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين، حيث أن لا يوجد تاريخ محدد.

التسجيل في حساب المواطن :

زادت محركات جوجل في البحث عن استئناف التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، على أن تعليق التسجيل في حساب المواطن، وهذا بناءاً على كافة التعديلات الموضحة على ضوابط دعم حساب المواطن للمستفيدين.

ضوابط حساب المواطن بالمملكة :

أكد برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن العديد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل المستفيد من حساب المواطن، وهذا بجانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، أضاف إلى ذلك أن هذا يتضمن كافة التعديلات التي يتم تعلق استقبال الطلبات الجديدة للمواطنين السعوديين المتقدمين، وهذا لكي يتم الحصول على الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين.

حساب المواطن أعلن على أن يعتمد معايير الاستحقاق المادي الشهري، حيث أن توافق كافة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، وأضاف إلى ذلك أن حساب المواطن يوضح عن أهمية التأكيد من صحة بيانات الحساب البنكي ورقم الآيبان الخاص بالمستفيد، وهذا لكي يتم يتأثر وصول الدعم للمستفيد الحصول على الدعم المادي الشهري، على أن يكون خطوات تغيير الآيبان البنكي من خلال حساب المواطن للمستفيدين لكي يتم الاستفادة من الدعم المادي الشهري.

شروط استيفاء الأهلية والاستحقاق من حساب المواطن :