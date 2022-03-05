كيفية فتح حساب في بنك الجزيرة من المنزل في 7 دقائق فقط بدون شروط

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عمر شويل - جدة كيفية فتح حساب في بنك الجزيرة من المنزل دون الذهاب إلي احد مقرات البنك بكل سهولة ويسر دون وجود شروط تعطل آلية فتح حساب بنكي في بنك الجزيرة والاستفادة من الخدمات والمزايا العديدة التي يقدمها البنك إلي كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يتميز البنك بسهولة اجراءات الخدمات المالية والمصرفية بأحدث التقنيات الحديثة المتطورة، مما يوفر الجهد والوقت علي المواطنين، بالإضافة إلي تعامله بمبادئي الشريعة الإسلامية، لذا نوضح إليكم عبر تفاصيل هذا المقال الطريقة البسيطة التي يمكنكم اتباع خطواتها لفتح حساب في مصرف الجزيرة.

كيفية فتح حساب في بنك الجزيرة من المنزل في 7 دقائق

أتاح بنك الجزيرة ألية فتح حساب في البنك وانت في بيتك أو الشارع أو أي مكان عن طريق جوالك الحديث عبر خدمات الأنترنت من اجل توفير الوقت والجهد علي كافة المواطنين بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في بعض البنوك من التباعد بسبب كوفيد 19 لذا كل ما هو مطلوب منكم هو اتباع الخطوات البسيطة التالية:



الدخول إلى موقع بنك الجزيرة .

. مراجعة الشروط الخاصة بفتح الحساب والاطلاع علي كل البنود قبل بدء تسجيل البيانات.

ملئ بيانات التسجيل بشكل صحيح.

توثيق الحساب عن طريق موقع ابشر الإلكتروني.

تصلك رسالة من الموقع لاستكمال اجراءات فتح الحساب.

يتم إرسال بطاقة مدي إلى عنوان بريد الإلكتروني المسجل مسبقا في عملية فتح الحساب.

المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك الجزيرة

حدد بنك الجزيرة ضوابط ومستندات يجب عليك تجهيزها كي تتمكن من استكمال اجراءات فتح حساب في البنك والتي أبرزها التالي:

يجب توافر بطاقة هوية وطنية للشخص الراغب في فتح حساب أو اقامة، بشرط أن تكون كلاهما سارية.

من المفروض عليك أن تكون مسجل في موقع ابشر بالإضافة إلي توثيق الطلب من خلاله.

توافر رقم جوال مسجل باسم المتقدم بالإضافة إلى توافر بريد إلكتروني.

أضافه العنوان المحدد بالبريد الوطني.

قروض بنك الجزيرة

وضع بنك الجزيرة الكثير من التمويلات والقروض لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ولكن يجب عليك أولاً التعرف على شروط قروض بنك الجزيرة التي تصل إلي 2 مليون ريال سعودي ومصاريف إدارية لا تتجاوز عن 1%، كما يمكنكم التقديم على هذه التمويلات من خلال رابط بنك الجزيرة من على الإنترنت.

رقم هاتف بنك الجزيرة

يمكنكم الإتصال بالدعم الفني لبنك الجزيرة من خلال عدة أرقام هاتفية كالتالي:

الرقم الأول لبنك الجزيرة 00966126098891.

يمكنكم الإتصال بالرقم التالي 00966126098891.

الرقم الثالث 00966126098809.

كما يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، حيث أن هناك فريق دعم قوي مكون من عدد كبير للرد على جميع المكالمات الهاتفية والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالتمويلات.

وصلنا معكم إلى ختام توضيح كيفية فتح حساب في بنك الجزيرة من المنزل في 7 دقائق فقط بدون شروط.