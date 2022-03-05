نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي تداول تسجيل جديد وتحديث بيانات العميل في الراجحي كابيتال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي تداول ، يتساءل العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية الاشتراك في شركة الراجحي المالية والاستفادة من الخدمات المقدمة من المصرف الراجحي للبدء في الاستثمار والدخول في السوق السعودية والسوق العالمية عبر بنك الراجحي وتداول الراجحي المجاني المقدم من الراجحي كابيتال، ويعد مصرف الراجحي من المصارف الإسلامية الذي يقدم الخدمات التابعة له بصورة متوافقة مع الشريعة تحت إدارة الهيئة الشرعية بالمملكة السعودية كما يقوم بنك الراجحي بتقديم الكثير من خدماته بصورة إلكترونية للتسهيل على العملاء الخاصين به الوصول للبيانات التي يرغبون بها أو أداء الخدمات التابعة لهم بسهولة عبر الإنترنت من عمليات كشف الحساب أو فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني أو خدمة متابعة حسابك بشكل لحظي من خلال خدمة المباشر للأفراد أو الراجحي المباشر الشركات والتي يقوم المصرف بتقديمها ومن هذه الخدمات تداول الأسهم سواء السعودية أو العالمية بمجرد الدخول وإنشاء حسابك الاستثماري عبر موقع تداول الراجحي كبتل، وسنقوم خلال المقال بتعريف القارئ عن الخدمة والتسجيل فيها إلكترونيا.

الراجحي تداول

يعد الراجحي تداول من الخدمات المطلوبة كما وضحنا لأغلب عملاء بنك الراجحي الراغبين في الاشتراك إلى سوق تداول الأسهم السعودية أو العالمية والاشتراك والاستفادة من المحفظة الاستثمارية للراجحي المقدمة من المصرف حيث كون الراجحي المالية قدمت أول تطبيق مجاني وهو تطبيق تداول الراجحي alrajhi tadawul وذلك بمجرد الاشتراك في الخدمة يمكن للعميل أن يقوم بتحميل تطبيق التداول من المتجر الإلكتروني ومتابعة السوق لحظيا كما يمكنه تحديد الأسهم التي يرغب بمتابعتها فقط وليس جميع الأسهم والقيام عمليات الشراء والبيع عبر تطبيق التداول وخدمة تداول الاسهم من خلال السعودية تداول، وسنقوم بتعريف القارئ على طريقة التسجيل في الراجحي المالية عبر خطوات واضحة وسهلة للتسجيل في تداول الأسهم في السوق، وللتسجيل اتبع الآتي:

أولا ادخل على الموقع الرسمي للبنك الراجحي.

ثانيا ادخل على الراجحي كابيتال.

ثالثا اختر تسجيل مستخدم جديد.

رابعا سيتم تحويلك على صفحة أخرى لتقوم بالتسجيل فيها.

خامسا قم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو الإقامة التابعة لك في المكان المحدد.

سادسا اكتب رقم المقدم له الخدمة أو رقم محفظتك التابعة لك.

سابعا اضغط على تأكيد.

ثامنا سيتم إرسال رسالة على جوالك الخاص لتأكيد العملية لفتح محفظتك.

تاسعا قم بإدخال الرمز في المكان المحدد واستكمال العملية فتح الحساب.

بهذا يكون القارئ قد فتح محفظة استثمارية في الراجحي إلكترونيا بشركة الراجحي المالية، والتي تقوم بمنح خدماتها التابعة مثل الراجحي خدمة الاستثمار وشراء سهم الراجحي عبر الإنترنت وعبر القنوات الرسمية المتاحة.

الراجحي للتداول

يقوم بنك الراجحي بطرح عديد من الخدمات التابعة بالتداول للجميع عبر الإنترنت لعملائه فقط بمجرد التسجيل وأن يكون لديك حسابك خاص جاري لدى شركة الراجحي كابيتال يمكن لك أن تقوم بالاستثمار والتداول وفقا لنظام المصرف وشروط المملكة السعودية عبر الإنترنت سواء عبر التطبيق أو صفحة الرابط وسنقوم بتعريف القارئ أيضا عن الخدمات المطروحة الأخرى للتسهيل عليه في معرفتها وأيضا شرح تداول الراجحي المجاني بعد أن شرحنا كيف اسجل في تداول الراجحي، وليست هذه الخدمة هي الوحيدة المقدمة من المصرف عبر الإنترنت وإنما أيضا خدمة مباشر الراجحي أفراد المخصصة للأفراد أو الشركات من الخدمات المهمة جدا لكل عميل لدى المصرف حيث تتيح له متابعة حسابه لحظيا وإمكانية عمل كشف الحساب مختصر على الفترة الزمنية التي يحددها في أي وقت بمجرد اتصاله بالإنترنت، ولمعرفة خدمات الراجحي استثمار المطروحة فهي كالآتي:

أولا للقيام بالتداول من خلال الهاتف عبر الوسطاء الرسميين من المصرف عبر الأرقام التالية 0027 124 800 من داخل المملكة، 7762 92000 966+ من خارج المملكة.

ثانيا التداول إلكترونيا من خلال المنصة التفاعلية المطروحة وبها عديد من الخدمات مثل التحليل وتسجيل الصفقات.

ثالثا الاستثمار من خلال تطبيق الراجحي حيث يعتبر تطبيق التداول التابع لمصرف الراجحي إحدى من أهم الخدمات المقدمة عبر تطبيق الراجحي استثمار لمتابعة تداولك والقيام باستثمار الراجحي بسهولة.

رابعا هاتف التداول الآلي لتداول أسهم البنوك المصرفية عبر قنوات مصرف أو المصرف الرئيسية أو شركات قطاع الأعمال السعودي.

بهذا يكون القارئ قد تعرف أيضا على منصات التواصل التابعة للعملية للاشتراك بها أو أداء عمليات التداول خلالها بسهولة ودون أية مشاكل يقوم مصرف البنك السعودي الفرنسي بمنح خدمة فرنسي تداول عبر الإنترنت أيضا.

تحديث بيانات المصرف

يتيح مصرف البنك تجديد البيانات بشكل إلكتروني من خلال الرابط الرسمي بسهولة عبر بضع عمليات بسيطة، حيث قام المصرف بطرح الخدمة في إطار رؤية المملكة 2030 للتسهيل على المواطنين القيام بالخدمات التابعة لهم بسهولة من خلال العملية الإلكترونية للتسهيل عليهم في الوقت والجهد حيث أصبحت تحديثات المعلومات الخاصة أمرا سهلا من خلال الجوال وعبر الاتصال بشبكة الإنترنت فقط أصبح في مقدور القارئ أن يقوم بها بسهولة وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على الرابط الرسمي للبنك.

ثانيا ادخل على الرابط التابع للشركة كابيتال أو المالية.

ثالثا ادخل على خدمة تجديد البيانات.

رابعا أدخل رقم إقامتك أو رقم هويتك الوطنية.

خامسا بكتابة رقم المقدم له الخدمة أو رقم محفظتك.

سادسا اضغط على التالي.

سابعا سيتم تحويلك على صفحة أخرى لتأكيد الرمز المرسل لجوالك لمتابعة الخدمة.

ثامنا قم بتحديث البيانات التي ترغب بها.

تاسعا اضغط على تأكيد.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل تفاصيل عملية فتح حسابك التداول التابع له عبر الإنترنت وقنوات خدمة التداول إلكترونيا بالإضافة إلى تجديد بيانات العميل إلكترونيا وجدير بالذكر أن مصرف الأهلي يقدم أيضا خدمة الاهلي تداول عبر الإنترنت أيضا.