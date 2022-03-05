مباراة الأهلي والمريخ السوداني الأهلى يحرز الهدف الأول عبر محمد شريف

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عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والمريخ السوداني يلا شوط متابعة لحظة بلحظة 5/3/2022 تلك المباراة التي تقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث الأهلي الخروج من عنق الزجاجة وكسر سلسلة النتائج السلبية في البطولة الأفريقية، حيث تعادل الأهلي في الجولة مع الهلال السوداني، وفي الجولة الثانية خسر من فريق صن دوانز، ليجد الأهلي في الترتيب قبل الأخير من المجموعة.

مباراة الأهلي والمريخ السوداني يلا شوط متابعة لحظة بلحظة 5/3/2022

تنطلق اليوم السبت الموافق 5 مارس 2022 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السودان التاسعة بتوقيت القاهرة مباراة الأهلي والمريخ على استاد السلام بالقاهرة، في مباراة لا تتحمل القسمة على 2 سواء للأهلي الذي يسعي للفوز بالبطولة الذي تمكن من الحصول عليها فى اخر نسختين والوصول مرة ثالثة إلي بطولة كأس العالم للأندية، حيث يتم إذاعة المباراة على القناة الثانية الأرضية وقناة بي ان سبورت الرياضية.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال افريقيا

المركز الأول فريق صن داونز برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل. الترتيب الثاني لفريق المريخ السوداني من فوز وتعادل. المركز الثالث لفريق الأهلي برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة. الترتيب الرابع فريق الهلال برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة.

تشكيل النادي الأهلي المصري

يبدأ النادي الأهلي المصري مباراة الليلة بتشكيل هجومي من أجل الفوز وتصحيح المسار الذي تعثر فيه في اللقاءات السابقة، حيث يعتمد الأعلى اليوم على عامل الجمهور نظراً لأن المباراة ستقام على استاد السلام، فقرر المدير الفني للنادي الأهلي بدء اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، على معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة.

في خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي افشة، عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة النادي الأهلي والمريخ

يعلق على المباراة المعلق المميز رؤوف خليف.

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ السوداني يبدأ بعد لحظات.

بدأ النادي الاهلي الشوط الأول بضغط مرتفع على فريق المريخ السوداني، جاءت اول فرص الأهلى عبر كرة عرضية من على معلول يتقدم لها محمد شريف بالرأس ولكن خارج المرمي، الفرص الثانية عبر تسديدة من حسين الشحات ولكن تخطي المرمي، في الدقيقة العاشرة يتمكن النادي الأهلي من إحراز الهدف الأول عبر المهاجم الدولي محمد شريف.