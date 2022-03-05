أوكرانيا: جولة المحادثات الثالثة مع روسيا تعقد الإثنين المقبل

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية، أعلن زعيم الحزب الحاكم في أوكرانيا أن الجولة الثالثة من المحادثات مع روسيا ستعقد يوم الاثنين المقبل.

وكان المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش قال في تسجيل فيديو أمس الجمعة، أن بلاده لن تشارك مقدمًا تفاصيل بشأن توقيت أو مكان أي محادثات مع روسيا.

إلا أن الرئاسة الأوكرانية عادت وأوضحت لاحقا أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستعقد نهاية الأسبوع.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك مساء أمس الخميس، أن الجولة الثانية انتهت دون تقدم. وقال عبر تويتر إن "الجولة انتهت، لكن لسوء الحظ، لم تحقق أوكرانيا النتائج التي تحتاجها بعد.. فهناك قرارات فقط بشأن تنظيم ممرات إنسانية".