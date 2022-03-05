روسيا: الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا ستقع بيد الإرهابيين فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان، إن منظمى توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسعهم إلا أن يدركوا خطر وقوع تلك الأسلحة فى أيدى الإرهابيين فى أوروبا.

وأضافت، أن موسكو تطالب الدول الغربية بوقف "ضخ" أحدث الأسلحة إلى نظام كييف من أجل تجنب المخاطر على الطيران المدنى الدولى.

فى وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استئناف العمليات العسكرية، بعد استغلال نظام كييف الهدنة المعلنة.

وقالت الوزارة: "لا يمكن لمدنى واحد أن يترك ماريوبول وفولنوفخا"، مؤكدة أن "الكتائب القومية استغلت "نظام الصمت" لتقوية مواقعهاعلى طول الممرات الآمنة".

وتابعت: "بسبب عدم رغبة الجانب الأوكرانى فى التأثير على القوميين أو تمديد "نظام الصمت" (الهدنة)، فقد استؤنفت العمليات العسكرية فى الساعة 18.00 بتوقيت موسكو".