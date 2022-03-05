عاجل.. السعودية تقرر إلغاء الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تقرر رفع إجراءات كورونا الاحترازية فى السعودية وفق ما يلى: إيقاف تطبيق إجراءات التباعد فى المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

كما تضمنت القرارات إيقاف تطبيق إجراءات التباعد فى جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة فى الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها فى الأماكن المغلقة.

كما تقرر عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

واشتملت القرارات أنه يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء فى المملكة.

كما تقرر إلغاء تطبيق الحجر الصحى المؤسسى والحجر المنزلى لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

كما تضمنت القرارات رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول الآتية (جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زمبابوى، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتينى، جمهورية موزمبيق، جمهورية مالاوى، جمهورية موريشيوس، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية أفغانستان الإسلامية).

وأكد مصدر بوزارة الداخلية السعودية، على أهمية الاستمرار فى استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة)، وتطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية فى تطبيق (توكلنا) للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

كما أوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائى.