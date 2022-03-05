وزير خارجية أوكرانيا: رفض الناتو إقامة حظر جوى مؤشر ضعف

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، أن بلاده تطلب فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، لافتا إلى أن شراء النفط الروسى يعنى تمويل الجهد العسكرى لـ"العدو الروسى"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وطالب كوليبا، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم السبت، أن الروس بالتوقف عن القصف العشوائى للمناطق المدنية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن 90% من الأوكرانيين يثقون من الانتصار فى هذه الحرب.

وقال: نصر على ضرورة أن ينظر الاتحاد الأوروبى فى عضويتنا بأسرع وقت، مؤكدًا أن رفض الناتو إقامة حظر جوى فوق أوكرانيا هو "مؤشر ضعف".

وأوضح أنه "على روسيا وقف القصف لتأمين نقل الطلبة الأجانب إلى دولهم"، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين قالوا لبوتين اترك بلادنا ولن تنتصر فى هذه الحرب".

وأكد وزير الخارجية الأوكرانى أن الطريقة الوحيدة للانتصار هى أن نتحد ونضاعف الضغوط على روسيا، موضحًا أن وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية لم ينفذ بسبب انتهاك القوات الروسية للاتفاق.