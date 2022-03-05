عاجل.. قوات الدفاع الجوى الأوكرانى تسقط طائرة روسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "إكسترا نيوز" ضمن متابعتها لمستجدات الأحداث فى أوكرانيا، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر لحظة إسقاط قوات الدفاع الجوى الأوكرانى لطائرة روسية فى سماء مدينة تشير نيهيف الأوكرانية.





وقال وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، إن الولايات المتحدة ستنسق مع الحلفاء لزيادة الضغوط على روسيا، مؤكدًا أن بلاده ستنتصر فى هذه الحرب.

وأضاف كوليبا، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم السبت، أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة على الأرض فى أوكرانيا، ومستمرون فى مواجهة "العدوان الروسى" وتكبيده "خسائر كبيرة".

ودعا إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، كما دعا إلى جولة جديدة من العقوبات على روسيا.

وجدد الوزير الأوكرانى، دعوته إلى المجتمع الدولى لزيادة الضغط على روسيا ودعم بلاده بالأسلحة.