عاجل.. وزير الخارجية الأوكرانى: القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة على الأرض

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، إن الولايات المتحدة ستنسق مع الحلفاء لزيادة الضغوط على روسيا، مؤكدًا أن بلاده ستنتصر فى هذه الحرب، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأضاف كوليبا، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم السبت، أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة على الأرض فى أوكرانيا، ومستمرون فى مواجهة "العدوان الروسى" وتكبيده "خسائر كبيرة". ودعا إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، كما دعا إلى جولة جديدة من العقوبات على روسيا. وجدد الوزير الأوكرانى، دعوته إلى المجتمع الدولى لزيادة الضغط على روسيا ودعم بلاده بالأسلحة.

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