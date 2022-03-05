السعودية.. رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، من بينها إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد.

وأوضح المسؤول أن القرار جاء "بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة، ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة... وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

وتقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا في السعودية، وفقا لما يلي:

- إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد، مع الاستمرار بالالتزام بلبس الكمامة فيها.

- إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

- عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة، مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

- عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

- يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها، وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة.

- إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

- رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى جنوب إفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق، ومالاوي، وموريشيوس، وزامبيا، ومدغشقر، وأنغولا، وسيشل، جمهورية القمر المتحدة، ونيجيريا، وإثيوبيا، وأفغانستان.

وأكد المصدر على "أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة)، وتطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام".

كما أوضح أن "الإجراءات المتخذة المذكورة، تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي".