نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فيفا 2022 الرسمية للاندرويد والكمبيوتر اخر إصدار FIFA 22 MOBILE Android في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فيفا 2022 من أشهر ألعاب كرة القدم التي يفضلها الملايين من محبي الساحرة المستديرة حول العالم وقد بلغ لاعبي تلك اللعبة الشيقة التي توحي بالواقعية في أدق تفاصيلها إل الملايين، وتلعب عن طريق الكمبيوتر وأجهزة الأندرويد وتم تحديث تلك اللعبة في 18_1_2022 وتتطلب أندرويد 6.0 والأحدث، والإصدار الحالي 1.3.6، وسوف نقوم بتوضيح وشرح كل ما يتعلق بتلك اللعبة من خلال هذا المقال المتميز.

لعبة فيفا 2022

وتعتبر لعبة FIFA 2022 من أشهر ألعاب كرة القدم وتعمل دائما على التحديث المستمر سنويا، ولتحديث لعبة بيس 2022، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح التحديث الحالي وأهم ما يتميز به عما سبق:

لا تحتاج لعبة FIFA 2022 الإصدار الجديد إلى الإنترنت أثناء اللعب.

تعليق عربي خاص بتلك اللعبة الشيقة.

أبعاد ثلاثية مع رسومات جرافيك تضاهي الحقيقة والواقع.

تحتاج الأندرويد 6.0 والأحدث.

تم تحديث اللعبة في 18/1/ 2022.

الإصدار الحالي 1.3.6.

تثبيت لعبة فيفا 2022 للكمبيوتر

ولابد من متطلبات في جهاز الكمبيوتر لتثبيت لعبة FIFA 2022 وسنعرضها فيما يلي:

يتطلب نظام تشغيل Windows 10.

بينما لابد من توافر رامات 8GB.

كذلك كارت الشاشة NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB.

كما أن المعالج i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Athlon X4 880K @4GHz.

النواة 64-bit.

تنزيل FIFA 2022 للاندرويد

ويمكن تحميلها من خلال أندرويد 6.0 والأحدث، حيث يتكيف حجم اللعبة ويتباين من جهاز لأخر وهناك الكثير من التحديثات الخاصة بتلك اللعبة والتي تتم سنويا.

هذا لجذب عدد أكثر من اللاعبين في حين وصلت عمليات التثبيت لتلك اللعبة إلى أكثر من 100.000.000.

كما أن الإصدار الأخير لتلك اللعبة هو 14.9.01.

ومن أهم ما تتميز به لعبة FIFA 2022 هي رسوم الجرافيك حيث تحاكي الواقع من حيث شكل اللاعبين.

كذلك ايضا حركاتهم المشهورة، شكل الملعب، الفرق العالمية وغيرها من المميزات التي لا حصر لها.

تنزيل FIFA 2022 موبايل

ويمكن تثبيت لعبة FIFA 2022 من خلال التطبيقات الخاصة بجوجل بلاي بطرقة سهلة وهي كتابة اسم اللعبة في محور البحث الخاص بجوجل حيث يتم التحميل بالتعليق العربي والرسومات العالية الدقة على أجهزة الأندرويد، ولخطوات فتح لعبة اي فوتبول 2022.

كما يمكن أن تلعب في أي فريق عالمي مع المحاكاة الواقعية من حيث الشكل والحركات المميزة للاعبين.