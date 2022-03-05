نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر http://epedu.gov.iq موقع استعلام نتيجة الثالث المتوسط التمهيدي 2022 الرسمي بالرقم الامتحاني من وزارة التربية العراقية عموم المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استعلام نتيجة الثالث المتوسط التمهيدي 2022 الرسمي فقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2021-2022، حيث تم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات جميع الطلاب ومراجعتها، وعملت الوزارة على إتاحة الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا للتسهيل على الطلاب كي يتمكنوا من استخراج النتيجة بكل سهولة دون تعب وعناء وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية على شبكة الإنترنت.

موقع استعلام نتيجة الثالث المتوسط التمهيدي 2022 الرسمي

في إطار مواكبة وزارة التعليم للنهج الإلكتروني المتطور وإدخاله في العملية التعليمية أتاحت وزارة التعليم العراقية إمكانية استخراج النتيجة من موقعها الرسمي لكي يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، ويتم استخراج نتيجة الثالث المتوسط التمهيدي عن طريق إتباع بعض الخطوات وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية. اختيار قسم نتائج الطلاب وتحديد نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022. سيتم تحميل ملف pdf يشتمل على نتائج جميع الطلاب، وبعد الانتهاء من تنزيله يقوم الطالب بفتحه وإدخال رقمه الامتحاني المكون من ثمانية أرقام لكي تظهر له النتيجة.

كذلك يستطيع الطلاب أيضًا الاستعلام عن النتيجة في مختلف محافظات العراق عن طريق الموقع الشهير “نتائجنا” الخاص بعرض النتائج الدراسية، حيث تم رفع نتائج العديد من المحافظات على الموقع بصيغة pdf.

نتائج الثالث المتوسط 2022

نتابع نتائج الثالث المتوسط فقد شهدت العملية التعليمية في الفترة الأخيرة بعض التغيرات التى طرأت عليها بسبب جائحة فيروس كورونا التي تمر بها جميع بلاد العالم العربي، فمنذ ذلك الحين بدأت المنظومات التعليمية بتطبيق نظام تعليمي يناسب الوضع الحالي ويحافظ على السلامة العامة لجميع الأشخاص دون تعرض حياتهم لخطر الإصابة بالفيروس.

ولجأت معظم دول العالم إلى نظام “التعليم عن بعد” أو التعليم الإلكتروني للحد من التأثيرات السلبية للفيروس على العملية التعليمية، كما تم استمرار العمل بالمدارس ولكن مع فرض بعض الإجراءات الاحترازية والالتزام بتطبيقها، إضافة إلى وضع بروتوكولات التعامل المدارس مع الحالات المحتملة.

وعلى الرغم من اضطرار اللجوء إلى نظام التعليم عن بعد إلا أنه يتميز بعدة مزايا عملت على تسهيل العملية التعليمية مثل توفير الوقت والجهد وسهولة الوصول إلى المحتوى والتخلص من أزمة كثافة أعداد الطلاب.