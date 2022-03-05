بالكامل الشروط اللازمة للتقديم في منحة البطالة بالجزائر 2022 عبر رابط minha anem dz للبطالين موقع وكالة التشغيل بالجزائر

الشروط اللازمة للتقديم في منحة البطالة بالجزائر 2022، بعد أن قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتصريح بعمل منحة البطالة 2022 لكافة الشباب الجزائريين العاطلين عن العمل يتساءل الكثير من الناس في جميع الولايات الجزائرية عن كيفية التسجيل في المنحة والشروط الواجب توافرها في المتقدم بالإضافة إلى الموعد الذي سيتم فيه بدأ صرف المنحة، ومن المفترض أن يكون بداية صرف المنحة في شهر مارس وتم تحديد يوم 28 من كل شهر لصرف المنحة، وتم الإعلان عن قيمة المنحة لتكون 13 ألف دينار جزائري.

الشروط اللازمة للتقديم في منحة البطالة بالجزائر 2022

لكي يستفيد المتقدم بالمنحة يجب أن تنطبق عليه الشروط الآتية :

أن يكون جزائري الجنسية ومقيم في الجزائر.

عمر المتقدم يتراوح بين 19:40 عام.

لا يتمتع المتقدم باي برنامج دعم آخر بالجزائر.

لا يحصل المتقدم على أي مساعدة من الصندوق الوطني للتقاعد.

ينبغي أن يكون مسجل كطالب عمل في الوكالة الوطنية للتشغيل.

رابط التسجيل في منحة البطالة 2022 بالجزائر

لازال باب التسجيل في منحة البطالة 2022 مفتوح حتى الآن؛ لذلك نهتم في مقالنا بشرح طريقة التسجيل في النقاط التالية :

يجب تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للمنحة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل .

يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة وإضافة المستندات أيضًا ثم إرسال الطلب .

في حال الموافقة على الطلب سيتم إرسال باقي المعلومات في بريدك الإلكتروني المسجل لديهم.

المستندات المطلوبة في منحة البطالة 2022

يجب وجود طلب طبي.

يجب توفر صورتين للمتقدم.

يجب وجود صورة مطابقة للأصل لبطاقة تعريف المواطن.

يجب وجود بطاقة الإقامة بالإضافة إلى شهادة الميلاد.

يجب وجود شهادة من الضمان الإجتماعي في حال اذا كان المتقدم حامل لشهادة.

يجب وجود شهادة تدل على التسجيل في وكالة التشغيل الوطنية.

منحة البطالة 2022 بالجزائر

منحة البطالة فقد وفرت الحكومة الجزائرية الدعم للشباب الجزائري الباحثين عن عمل بتوفير التسجيل عبر موقع الوكالة التشغيل الوطنية بالجزائر لتستوعب كافة المواطنين العاطلين والتي تنطبق عليهم الشروط السابق ذكرها، ومن المسموح لهم بالتسجيل للحصول على منحة البطاقة الحكومية خلال الفترة القادمة، لتوفير أعلى درجات الدعم للمواطن والأسر الجزائرية.