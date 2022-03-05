نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدات مالية من مؤسسة زايد الخيرية قدم الآن عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها من الدول التي بها الكثير من المؤسسات الخيرية التي تقدم الكثير من المساعدات المختلفة لجميع الأشخاص دون التفرقة بين عرق أو لون أو جنسية, ويتم تقديم المساعدات لدول نائيه وفقيرة كثيرة, ومن ضمن المؤسسات الخيرية التي تقدم المساعدات المختلفة لكل الأشخاص هي مؤسسة زايد الخيرية والتي يتواجد مقرها في أبو ظبي, تم تأسيس مؤسسة زايد الخيرية سنة 1992 لتكون مؤسسة خيرية غير ربحية, تقوم بتقديم المساعدات المالية والصحية والتعليمية وغيرها من المساعدات لكثير من الدول بجانب تقديمها للمساعدة للأشخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة دون النظر ما إذا كان هذا الشخص المتقدم إمارتي أو يحمل جنسية أخري.

كيفية طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية

عبر الموقع الرسمي لمؤسسة زايد الخيرية الغير ربحية يمكن أن تقوم باختيار المساعدة التي تريد الحصول عليها من المؤسسة, حيث سوف يكون هناك مجموعة من المساعدات التي يمكن أن تتقدم لها للحصول عليها

الدخول علي موقع مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية.

القيام بعملية تسجيل الدخول بكتابة رقم الهاتف أو الهوية الوطنية.

ستجد اعلي شمال صفحة مؤسسة زايد ثلاث شرط يتم الضغط عليهم.

سيعرض لك مجموعة من الخيارات لتقوم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن الخدمات الإلكترونية سيعرض لك مجموعة من المساعدات التي تقوم مؤسسة زايد بتقديمها إلي الأشخاص, لتقوم بالضغط علي المساعدة التي تريدها والتقدم عليها واتباع التعليمات التي تليها لتكتمل عملية طلب المساعدة.

إذا تم قبول طلبك المتقدم سوف يتم التواصل معك عبر رسالة نصية أو عبر سيتم الاتصال بك من القائمين علي استقبال طلبات المساعدة في موقع مؤسسة زايد الخيرية.

رابط مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية

للدخول علي الموقع الإلكتروني لمؤسسة زايد الخيرية الإماراتية والتقدم علي المساعدات المختلفة التي تقدمها المؤسسة عبر موقعها الرسمي لابد أن تقوم بالضغط علي هذا الرابط (مؤسسة زايد الخيرية), وبعد الضغط علي الرابط السابق يمكنك الاطلاع والتقدم علي أيا من المساعدات التي تخدم الحالة التي تمر بها, أو يمكنك الاطلاع علي المشاريع والأعمال التي تقدمها مؤسسة زايد.