هنا رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 ملفات pdf عبر epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية نتائجنا

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 حيث نستعرض معكم اليوم واحد من أبرز الموضوعات التي شهدت عمليات بحث كبيرة خلال الساعات القليلة السابقة وهو نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول، حيث يعيش الآلاف من الطلبة والطالبات العراقيون حالة من التوتر والقلق بسبب اقتراب الإعلان عن النتيجة التي سيتم طرحها على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نتعرف خلال السطور القادمة على رابط استخراج نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2022.

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه بالفعل تم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب ووضعها في الكشوفات، مؤكدة أن كل ذلك تم وسط مجموعة مشددة من الإجراءات الإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والطلاب والموظفين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء الوطن العربي، كما عملت الوزارة على إتاحة إمكانية الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة وذلك تسهيلًا على الطلاب، حيث يستطيع جميع الطلاب استخراج النتيجة عبر إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الرابط المباشر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختيار خدمة “نتائج الطلاب” من الخدمات المعروضة بالموقع.

اختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط.

تحديد الفصل الدراسي.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها والتأكد من صحتها.

الضغط على زر “عرض النتيجة” سيتم ظهور النتيجة بشكل تفصيلي.

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 موقع نتائجنا

بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية يتيح موقع نتائجنا إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدور الأول للصف الثالث المتوسط 2021-2022 وذلك عن طريق تحميل ملف pdf يشمل نتائج جميع محافظات العراق وبعد تنزيل الملف يقوم الطالب بإدخال رقمه الامتحاني لكي يستطيع استخراج نتائجه من الملف.

الإجراءات المتبعة أثناء عقد الامتحانات

جدير بالذكر أن مرحلة أداء الامتحانات شهدت إلتزام صارم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب، كما تم تعقيم جميع المدارس بمختلف محافظات العراق وقياس حرارة الطلاب عن طريق كاشف الحرارة قبل دخولهم لأداء الامتحانات.