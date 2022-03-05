رئيس بيلاروسيا: قادرون مع روسيا على تحمل العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وسائل إعلام بيلاروسية عن لوكاشينكو، قوله اليوم السبت: "أنتم ترون هذه العقوبات الجنونية المفروضة على روسيا وعلينا أيضا - لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات بواسطة بيلاروس.. سوف نصبر عاما واحدا، ومن ثم ترون أنهم (الغرب) سيأتون إلينا ويعتذرون ويتوسلون إلينا لكى نعاود التعاون معهم".
وكانت الدول الغربية فرضت حزمات من العقوبات غير المسبوقة من حيث شدتها على موسكو بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 24 فبراير، عن بدء "عملية عسكرية خاصة" فى أوكرانيا، من أجل "حماية الناس (فى منطقة دونباس) الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد النظام فى كييف على مدار ثمانى سنوات".
كما قامت الدول الغربية بتوسيع عقوباتها ضد بيلاروس بسبب دعمها للعملية العسكرية الروسية.
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